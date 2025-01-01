DocumentaçãoSeções
ShiftPoint

Desloca um ponto de ancoragem específico do objeto gráfico.

bool  ShiftPoint(
   int       point,       // Point number
   datetime  d_time,      // Increment of time coordinate
   double    d_price      // Increment of price coordinate
   )

Parâmetros

point

[in]  Número de um ponto de ancoragem.

d_time

[in]  Incremento da coordenada de tempo para todos os pontos de ancoragem.

d_price

[in]  Incremento da coordenada de preço para todos os pontos de ancoragem.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode deslocar o ponto.

Exemplo

//--- example for CChartObject::ShiftPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- shift point of chart object  
      object.ShiftPoint(0,d_time,d_price);  
     }  
  }  