ShiftPoint
Desloca um ponto de ancoragem específico do objeto gráfico.
bool ShiftPoint(
Parâmetros
point
[in] Número de um ponto de ancoragem.
d_time
[in] Incremento da coordenada de tempo para todos os pontos de ancoragem.
d_price
[in] Incremento da coordenada de preço para todos os pontos de ancoragem.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode deslocar o ponto.
Exemplo
//--- example for CChartObject::ShiftPoint