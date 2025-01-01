ShiftPoint

Desloca um ponto de ancoragem específico do objeto gráfico.

bool ShiftPoint(

int point,

datetime d_time,

double d_price

)

Parâmetros

point

[in] Número de um ponto de ancoragem.

d_time

[in] Incremento da coordenada de tempo para todos os pontos de ancoragem.

d_price

[in] Incremento da coordenada de preço para todos os pontos de ancoragem.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode deslocar o ponto.

Exemplo