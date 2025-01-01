DocumentaçãoSeções
Color (Método Get)

Obtém a cor da linha do objeto gráfico.

color  Color() const

Valor do Retorno

A cor da linha do objeto gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna CLR_NONE.

Color (Método Set)

Define a cor da linha do objeto gráfico.

bool  Color(
   color  new_color      // New color
   )

Parâmetros

new_color

[in]  O novo valor de cor da linha do objeto gráfico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode mudar a cor.

Exemplo

//--- example for CChartObject::Color 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get color of chart object  
   color object_color=object.Color(); 
   if(object_color!=clrRed
     { 
     //--- set color of chart object 
     object.Color(clrRed); 
     } 
  } 