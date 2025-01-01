- ChartId
Color (Método Get)
Obtém a cor da linha do objeto gráfico.
|
color Color() const
Valor do Retorno
A cor da linha do objeto gráfico, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna CLR_NONE.
Color (Método Set)
Define a cor da linha do objeto gráfico.
|
bool Color(
Parâmetros
new_color
[in] O novo valor de cor da linha do objeto gráfico.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode mudar a cor.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::Color