DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectLevelsCount 

LevelsCount (Método Get)

Obtém o número de níveis do objeto gráfico.

int  LevelsCount() const

Valor do Retorno

Número de níveis do objto gráfico anexado a uma instância de classe. Se o objeto não é anexado, ele retorna 0.

LevelsCount (Método Set)

Define o número de níveis do objeto gráfico.

bool  LevelsCount(
   int  levels      // Number of levels
   )

Parâmetros

levels

[in]  O novo número de níveis do objeto gráfico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível alterar o número de níveis.

Exemplo

//--- example for CChartObject::LevelsCount 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get levels count of chart object  
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- set levels count of chart object  
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 