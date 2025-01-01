- ChartId
LevelsCount (Método Get)
Obtém o número de níveis do objeto gráfico.
|
int LevelsCount() const
Valor do Retorno
Número de níveis do objto gráfico anexado a uma instância de classe. Se o objeto não é anexado, ele retorna 0.
LevelsCount (Método Set)
Define o número de níveis do objeto gráfico.
|
bool LevelsCount(
Parâmetros
levels
[in] O novo número de níveis do objeto gráfico.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível alterar o número de níveis.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::LevelsCount