Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectSetInteger 

SetInteger

Fornece acesso simplificado às funções ObjectSetInteger() do API MQL5 para alterar as propriedades tipo integer (bool, carvão animal, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, cor) ligadas a uma instância de classe gráfica. Existem duas versões de uma chamada da função:

Define um valor de propriedade que não requer um modificador

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,     // Identifier of integer-property
   long                           value        // Value
   )

Parâmetros

prop_id

[in]  ID de propriedades gráficas tipo integer do objeto.

value

[in]  novas propriedades mutáveis de valor tipo integer.

Define um valor de propriedade que indica o modificador

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,      // Identifier of integer-property
   int                            modifier,     // Modifier 
   long                           value         // Value
   )

Parâmetros

prop_id

[in]  ID de propriedades gráficas tipo integer do objeto.

modifier

[in]  Modificador (indexador) da propriedade tipo integer.

value

[in]  novas propriedades mutáveis de valor tipo integer.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar a propriedade tipo integer.

Exemplo

//--- example for CChartObject::SetInteger  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- set new color of chart object   
   if(!object.SetInteger(OBJPROP_COLOR,clrRed))  
     {  
      printf("Set integer property error %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set levels width  
      if(!object.SetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,i))  
        {  
         printf("Set integer property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  