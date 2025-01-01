SetInteger

Fornece acesso simplificado às funções ObjectSetInteger() do API MQL5 para alterar as propriedades tipo integer (bool, carvão animal, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, cor) ligadas a uma instância de classe gráfica. Existem duas versões de uma chamada da função:

Define um valor de propriedade que não requer um modificador

bool SetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long value

)

Parâmetros

prop_id

[in] ID de propriedades gráficas tipo integer do objeto.

value

[in] novas propriedades mutáveis de valor tipo integer.

Define um valor de propriedade que indica o modificador

bool SetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long value

)

Parâmetros

prop_id

[in] ID de propriedades gráficas tipo integer do objeto.

modifier

[in] Modificador (indexador) da propriedade tipo integer.

value

[in] novas propriedades mutáveis de valor tipo integer.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar a propriedade tipo integer.

Exemplo