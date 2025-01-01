DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectStyle 

Style (Método Get)

Obtém o estilo de linha do objeto gráfico.

ENUM_LINE_STYLE  Style() const

Valor do Retorno

Estilo de linha do objeto gráfico anexado à instância de classe. Se não houver nenhum objeto anexado, retorna WRONG_VALUE.

Style (Método Set)

Define o estilo de linha do objeto gráfico.

bool  Style(
   ENUM_LINE_STYLE  new_style      // Style
   )

Parâmetros

new_style

[in]  Novo valor do estilo de linha.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar o estilo.

Exemplo

//--- example for CChartObject::Style  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get style of chart object   
   ENUM_LINE_STYLE style=object.Style();  
   if(style!=STYLE_SOLID)  
     {  
      //--- set style of chart object  
      object.Style(STYLE_SOLID);  
     }  
  }  