- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Style (Método Get)
Obtém o estilo de linha do objeto gráfico.
|
ENUM_LINE_STYLE Style() const
Valor do Retorno
Estilo de linha do objeto gráfico anexado à instância de classe. Se não houver nenhum objeto anexado, retorna WRONG_VALUE.
Style (Método Set)
Define o estilo de linha do objeto gráfico.
|
bool Style(
Parâmetros
new_style
[in] Novo valor do estilo de linha.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar o estilo.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::Style