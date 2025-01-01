DocumentaçãoSeções
CChartObjectFiboArc é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Fibonacci Arc" .

Descrição

Classe CChartObjectFiboArc fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Fibonacci Arc".

Declaração

   class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Fibonacci Arc"

Propriedades

 

Scale

Obtém/Define a propriedade "Scale"

Elipse

Obtém/Define a propriedade "Ellipse"

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

