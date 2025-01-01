Price (Método Get)

Obtém a coordenada de preço do ponto de ancoragem do objeto gráfico.

double Price(

int point

) const

Parâmetros

point

[in] Número de um ponto de ancoragem.

Valor do Retorno

Coordenada de preço do ponto de ancoragem específico do objeto gráfico anexado a uma instância da classe. Se não houver nenhum objeto anexado ou o objeto não tem este ponto, ele retorna EMPTY_VALUE.

Price (Método Set)

Define a coordenada de preço do ponto de ancoragem específico de um objecto gráfico.

bool Price(

int point,

double new_price

)

Parâmetros

point

[in] Número de um ponto de ancoragem.

new_price

[in] O novo valor para a coordenada de preço do ponto de ancoragem específico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - se não pode alterar a coordenada de preço.

Exemplo