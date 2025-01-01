DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectPrice 

Price (Método Get)

Obtém a coordenada de preço do ponto de ancoragem do objeto gráfico.

double  Price(
   int  point      // Point number
   ) const

Parâmetros

point

[in]  Número de um ponto de ancoragem.

Valor do Retorno

Coordenada de preço do ponto de ancoragem específico do objeto gráfico anexado a uma instância da classe. Se não houver nenhum objeto anexado ou o objeto não tem este ponto, ele retorna EMPTY_VALUE.

Price (Método Set)

Define a coordenada de preço do ponto de ancoragem específico de um objecto gráfico.

bool  Price(
   int     point,         // Point number
   double  new_price      // Price
   )

Parâmetros

point

[in]  Número de um ponto de ancoragem.

new_price

[in]  O novo valor para a coordenada de preço do ponto de ancoragem específico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - se não pode alterar a coordenada de preço.

Exemplo

//--- example for CChartObject::Price  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- get price of point chart object   
      double point_price=object.Price(i);  
      if(point_price!=price)  
        {  
         //--- set price of point chart object  
         object.Price(i,price);  
        }  
     }  
  }  