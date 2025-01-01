- ChartId
Price (Método Get)
Obtém a coordenada de preço do ponto de ancoragem do objeto gráfico.
|
double Price(
Parâmetros
point
[in] Número de um ponto de ancoragem.
Valor do Retorno
Coordenada de preço do ponto de ancoragem específico do objeto gráfico anexado a uma instância da classe. Se não houver nenhum objeto anexado ou o objeto não tem este ponto, ele retorna EMPTY_VALUE.
Price (Método Set)
Define a coordenada de preço do ponto de ancoragem específico de um objecto gráfico.
|
bool Price(
Parâmetros
point
[in] Número de um ponto de ancoragem.
new_price
[in] O novo valor para a coordenada de preço do ponto de ancoragem específico.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - se não pode alterar a coordenada de preço.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::Price