DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectSelectable 

Selectable (Método Get)

Obtém o flag que indica a capacidade de um objeto gráfico ser selecionado. Em outras palavras - se o objeto gráfico pode ser selecionada ou não.

bool  Selectable() const

Valor do Retorno

Flag indicando a capacidade do objeto ser selecionado, anexado a uma instância da classe. Se não houver nenhum objeto anexado, retorna falso.

Selectable (Método Set)

Define o flag que indica a capacidade de um objeto gráfico a ser selecionado.

bool  Selectable(
   bool  selectable      // Value of the flag
   )

Parâmetros

selectable

[in]  Novo valor do flag.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar o flag.

Exemplo

//--- example for CChartObject::Selectable  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get the "selectable" flag of chart object   
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- set the "selectable" flag of chart object  
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  