SetDouble

Fornece acesso simplificado às funções ObjectSetDouble() do API MQL5 para alterar as propriedades duplas (tipo float e double) vinculadas a uma instância do objeto gráfico da classe. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Define um valor de propriedade que não requer um modificador

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

)

Parâmetros

prop_id

[in] ID de propriedades gráficas tipo double.

value

[in] Novos valores mutáveis de recursos tipo double

Define um valor de propriedade que indica o modificador

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double value

)

Parâmetros

prop_id

[in] ID de propriedades gráficas tipo double.

modifier

[in] Modificador (indexador) de propriedade do tipo double.

value

[in] Novos valores mutáveis de propriedade tipo double

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar o recurso tipo double.

Exemplo