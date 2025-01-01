DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectSetDouble 

SetDouble

Fornece acesso simplificado às funções ObjectSetDouble() do API MQL5 para alterar as propriedades duplas (tipo float e double) vinculadas a uma instância do objeto gráfico da classe. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Define um valor de propriedade que não requer um modificador

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // Identifier of double-property
   double                        value        // Value
   )

Parâmetros

prop_id

[in]  ID de propriedades gráficas tipo double.

value

[in]  Novos valores mutáveis de recursos tipo double

Define um valor de propriedade que indica o modificador

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // Identifier of double-property
   int                           modifier,     // Modifier 
   double                        value         // Value
   )

Parâmetros

prop_id

[in]  ID de propriedades gráficas tipo double.

modifier

[in]  Modificador (indexador) de propriedade do tipo double.

value

[in]  Novos valores mutáveis de propriedade tipo double

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar o recurso tipo double.

Exemplo

//--- example for CChartObject::SetDouble  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
//---
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set level value of chart object  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("Set double property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  