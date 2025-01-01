- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
SetDouble
Fornece acesso simplificado às funções ObjectSetDouble() do API MQL5 para alterar as propriedades duplas (tipo float e double) vinculadas a uma instância do objeto gráfico da classe. Existem duas versões de uma chamada desta função:
Define um valor de propriedade que não requer um modificador
|
bool SetDouble(
Parâmetros
prop_id
[in] ID de propriedades gráficas tipo double.
value
[in] Novos valores mutáveis de recursos tipo double
Define um valor de propriedade que indica o modificador
|
bool SetDouble(
Parâmetros
prop_id
[in] ID de propriedades gráficas tipo double.
modifier
[in] Modificador (indexador) de propriedade do tipo double.
value
[in] Novos valores mutáveis de propriedade tipo double
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar o recurso tipo double.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::SetDouble