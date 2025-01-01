DocumentaçãoSeções
CChartObjectSubChart

CChartObjectSubChart é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Chart".

Descrição

Classe CChartObjectSubChart fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Chart".

Declaração

   class CChartObjectSubChart : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectSubChart

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Chart"

Propriedades

 

X_Distance

Obtém/Define a propriedade "X_Distance"

Y_Distance

Obtém/Define a propriedade "Y_Distance"

Corner

Obtém/Define a propriedade "Corner"

X_Size

Obtém/Define a propriedade "X_Size"

Y_Size

Obtém/Define propriedade "Y_Size"

Symbol

Obtém/Define a propriedade "Symbol"

Period

Obtém/Define a propriedade "Period"

Scale

Obtém/Define a propriedade "Scale"

DateScale

Obtém/Define propriedade "Show date scale"

PriceScale

Obtém/Define propriedade "Show price scale"

Time

"Stub" para alteração da coordenada de tempo

Price

"Stub" para alteração da coordenada de preço

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Veja também

