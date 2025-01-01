DocumentaçãoSeções
CChartObjectCycles

CChartObjectCycles é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Cyclic Lines".

Descrição

Classe CChartObjectCycles fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Cyclic Lines".

Declaração

   class CChartObjectCycles : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectCycles

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Cyclic Lines"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

