CChartObjectTriangle

CChartObjectTriangle é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico para "Triangle".

Descrição

Classe CChartObjectTriangle fornece acesso às propriedades do objeto gráfico para "Triangle".

Declaração

   class CChartObjectTriangle : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTriangle

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Triangle"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

