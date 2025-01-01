- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelValue (Método Get)
Obtém o valor de nível específico do objeto gráfico.
|
double LevelValue(
Parâmetros
level
[in] Número de nível.
Valor do Retorno
O valor deste nível de objeto gráfico que está vinculado a uma instância de classe. Se não é vinculado ao objeto ou não existe um nível específico do objeto, retorna EMPTY_VALUE.
LevelValue (Método Set)
Define o valor do nível específico do objeto gráfico.
|
bool LevelValue(
Parâmetros
level
[in] Número de nível.
new_value
[in] Novo valor do nível especificado.
Valor do Retorno
veradeiro - sem bem sucedido, falso - se não pode alterar o valor
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::LevelValue