LevelValue (Método Get)

Obtém o valor de nível específico do objeto gráfico.

double  LevelValue(
   int  level      // Level number
   ) const

Parâmetros

level

[in]  Número de nível.

Valor do Retorno

O valor deste nível de objeto gráfico que está vinculado a uma instância de classe. Se não é vinculado ao objeto ou não existe um nível específico do objeto, retorna EMPTY_VALUE.

LevelValue (Método Set)

Define o valor do nível específico do objeto gráfico.

bool  LevelValue(
   int     level,         // Level number
   double  new_value      // New value
   )

Parâmetros

level

[in]  Número de nível.

new_value

[in]  Novo valor do nível especificado.

Valor do Retorno

veradeiro - sem bem sucedido, falso - se não pode alterar o valor

Exemplo

//--- example for CChartObject::LevelValue  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- get level value of chart object   
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- set level value of chart object  
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  