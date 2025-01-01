DocumentaçãoSeções
Selected (Método Get)

Obtém o flag indicando que o objeto gráfico foi selecionado Em outras palavras - se o objeto gráfico é selecionado ou não.

bool  Selected() const

Valor do Retorno

O estado em que o objeto anexado a uma instância de classe é selecionado. Se não houver nenhum objeto anexado, retorna falso.

Selected (Método Set)

Define o flag indicando que o objeto gráfico foi selecionado.

bool  Selected(
   bool  selected      // Value of the flag
   )

Parâmetros

selected

[in]  Novo valor do flag.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar o flag.

Exemplo

//--- example for CChartObject::Selected
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- get the "selected" flag of chart object 
   bool selected_flag=object.Selected();
   if(selected_flag)
     {
     //--- set the "selected" flag of chart object
     object.Selected(false);
     }
  }