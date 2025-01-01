- ChartId
Selected (Método Get)
Obtém o flag indicando que o objeto gráfico foi selecionado Em outras palavras - se o objeto gráfico é selecionado ou não.
bool Selected() const
Valor do Retorno
O estado em que o objeto anexado a uma instância de classe é selecionado. Se não houver nenhum objeto anexado, retorna falso.
Selected (Método Set)
Define o flag indicando que o objeto gráfico foi selecionado.
bool Selected(
Parâmetros
selected
[in] Novo valor do flag.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar o flag.
Exemplo
//--- example for CChartObject::Selected