GetDouble

Fornece acesso simplificado às funções ObjectGetDouble() do API MQL5 para obter os valores de propriedades duplas (tipo float e double) do objeto gráfico, atribuídos à instância de classe. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Obtendo um valor de propriedade, sem verificar a exatidão

double GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier=-1

) const

Parâmetros

prop_id

[in] ID de propriedades gráficas tipo double.

modifier=-1

[in] Modificador (índexador) de recursos do tipo double.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, retorna o valor da propriedade de tipo double, em caso de erro, ele retorna EMPTY_VALUE.

Obtendo um valor de propriedade ao verificar a correção de tal tratamento

bool GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double& value

) const

Parâmetros

prop_id

[in] ID de propriedades gráficas tipo double.

modifier

[in] Modificador (índexador) de recursos do tipo double.

value

[out] Referência a uma variável para acomodar as propriedades de valor tipo double.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedida, falso - não pode obter um recurso tipo double.

Exemplo