- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetDouble
Fornece acesso simplificado às funções ObjectGetDouble() do API MQL5 para obter os valores de propriedades duplas (tipo float e double) do objeto gráfico, atribuídos à instância de classe. Existem duas versões de uma chamada desta função:
Obtendo um valor de propriedade, sem verificar a exatidão
|
double GetDouble(
Parâmetros
prop_id
[in] ID de propriedades gráficas tipo double.
modifier=-1
[in] Modificador (índexador) de recursos do tipo double.
Valor do Retorno
Se for bem sucedido, retorna o valor da propriedade de tipo double, em caso de erro, ele retorna EMPTY_VALUE.
Obtendo um valor de propriedade ao verificar a correção de tal tratamento
|
bool GetDouble(
Parâmetros
prop_id
[in] ID de propriedades gráficas tipo double.
modifier
[in] Modificador (índexador) de recursos do tipo double.
value
[out] Referência a uma variável para acomodar as propriedades de valor tipo double.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedida, falso - não pode obter um recurso tipo double.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::GetDouble