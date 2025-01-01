DocumentaçãoSeções
Fornece acesso simplificado às funções ObjectGetDouble() do API MQL5 para obter os valores de propriedades duplas (tipo float e double) do objeto gráfico, atribuídos à instância de classe. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Obtendo um valor de propriedade, sem verificar a exatidão

double  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,         // Identifier of double-property
   int                          modifier=-1      // Modifier 
   ) const

Parâmetros

prop_id

[in]  ID de propriedades gráficas tipo double.

modifier=-1

[in]  Modificador (índexador) de recursos do tipo double.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, retorna o valor da propriedade de tipo double, em caso de erro, ele retorna EMPTY_VALUE.

Obtendo um valor de propriedade ao verificar a correção de tal tratamento

bool  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,      // Identifier of double-property
   int                          modifier,     // Modifier 
   double&                      value         // Link to variable
   ) const

Parâmetros

prop_id

[in]  ID de propriedades gráficas tipo double.

modifier

[in]  Modificador (índexador) de recursos do tipo double.

value

[out]  Referência a uma variável para acomodar as propriedades de valor tipo double.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedida, falso - não pode obter um recurso tipo double.

Exemplo

//--- example for CChartObject::GetDouble 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get levels value by easy method 
      printf("Level %d value=%f",i,object.GetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i)); 
      //--- get levels value by classic method 
      double value; 
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,value)) 
        { 
         printf("Get double property error %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Level %d value=%f",i,value); 
     } 
  } 