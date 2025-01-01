DocumentaçãoSeções
CChartObjectFiboTimes

CChartObjectFiboTimes é uma classe para acesso simplificado às "propriedades do objeto gráfico "Fibonacci Time Zones".

Descrição

Classe CChartObjectFiboTimes fornece acesso às "propriedades do objeto gráfico "Fibonacci Time Zones".

Declaração

   class CChartObjectFiboTimes : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboTimes

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Fibonacci Time Zones"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

Veja também

Tipos de objeto, Objetos gráfico