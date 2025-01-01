DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosFerramentas Elliott CChartObjectElliottWave3 

CChartObjectElliottWave3

CChartObjectElliottWave3 é uma classe para o acesso simplificado às propriedades de objetos gráficos "Correcting Wave".

Descrição

A Classe CChartObjectElliottWave3 fornece acesso às propriedades de objetos gráficos "Correcting Wave".

Declaração

   class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

Descendentes diretos

CChartObjectElliottWave5

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Correcting Wave"

Propriedades

 

Degree

Obtém/Define a propriedade "Degree"

Lines

Obtém/define a propriedade "Lines"

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

 

Veja também

Tipos de objeto, Objetos gráfico