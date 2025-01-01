DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectText 

CChartObjectText

CChartObjectText é uma classe de acesso simplificado às propriedade do objeto gráfico "Text".

Descrição

Classe CChartObjectText fornece acesso às propriedade do objeto gráfico "Text".

Declaração

   class CChartObjectText : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

Descendentes diretos

CChartObjectLabel

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria objeto gráfico "Text"

Propriedades

 

Angle

Obtém/Define a propriedade "Angle"

Font

Obtém/Define a propriedade "Font"

FontSize

Obtém/Define a propriedade "FontSize"

Anchor

Obtém/Define propriedade "Anchor"

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

As classes derivadas:

Veja também

Tipos de objetos, Propriedades de objetos, Métodos de Vinculação de Objeto, Objetos Gráficos