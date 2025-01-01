DocumentaçãoSeções
Obtém o número de janelas em que o gráfico é um objeto gráfico.

int  Window() const

Valor do Retorno

Número de janelas onde o gráfico é um objeto gráfico (0 - janela principal). Se o objeto não for encontrado, ele retorna -1.

Exemplo

//--- example for CChartObject::Window 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get window of chart object  
   int window=object.Window(); 
  } 