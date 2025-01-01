DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 

CChartObjectArrow

Classe CChartObjectArrow é uma classe para acesso simplificado a propriedades de objetos gráficos "Arrow".

Descrição

Classe CChartObjectArrow fornece o acesso a propriedades comuns de objetos "Arrow" para todos os seus descendentes.

Declaração

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

Descendentes diretos

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria objeto gráfico "Arrow"

Propriedades

 

ArrowCode

Obtém/Define propriedade "Arrow Code"

Anchor

Obtém/Define propriedade "Anchor"

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Veja também

Objetos tipo, Métodos de Vinculação de Objetos Gráficos