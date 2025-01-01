DocumentaçãoSeções
SetString

Fornece acesso simplificado às funções ObjectSetString() do API MQL5 para alterar as propriedades amarradas do tipo string à instância do objeto gráfico de classe. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Define um valor de propriedade que não requer um modificador

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // Identifier of string-property
   string                        value        // Value
   )

Parâmetros

prop_id

[in]  Identificador das propriedades tipo string do objeto gráfico.

value

[in]  Novos valores mutáveis das ​​propriedades do tipo string.

Define um valor de propriedade que indica o modificador

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // Identifier of string-property
   int                           modifier,     // Modifier 
   string                        value         // Value
   )

Parâmetros

prop_id

[in]  Identificador das propriedades tipo string do objeto gráfico.

modifier

[in]  Modificador (indexador) de propriedade tipo string.

value

[in]  Novos valores mutáveis das ​​propriedades do tipo string.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar propriedade tipo string.

Exemplo

//--- example for CChartObject::SetString  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- set new name of chart object   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))  
     {  
      printf("Set string property error %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set levels description  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("Set string property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  