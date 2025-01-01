SetString

Fornece acesso simplificado às funções ObjectSetString() do API MQL5 para alterar as propriedades amarradas do tipo string à instância do objeto gráfico de classe. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Define um valor de propriedade que não requer um modificador

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string value

)

Parâmetros

prop_id

[in] Identificador das propriedades tipo string do objeto gráfico.

value

[in] Novos valores mutáveis das ​​propriedades do tipo string.

Define um valor de propriedade que indica o modificador

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string value

)

Parâmetros

prop_id

[in] Identificador das propriedades tipo string do objeto gráfico.

modifier

[in] Modificador (indexador) de propriedade tipo string.

value

[in] Novos valores mutáveis das ​​propriedades do tipo string.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível mudar propriedade tipo string.

Exemplo