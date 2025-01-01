- ChartId
Description (Método Get)
Obtém uma descrição (texto) do objeto gráfico.
|
string Description() const
Valor do Retorno
Descrição (texto) do objeto gráfico que esteja vinculado a uma instância de classe. Se nenhum objeto é vinculado, retorna NULL.
Description (Método Set)
Define a descrição(texto) do objeto gráfico.
|
bool Description(
Parâmetros
text
[in] Novo valor das descrições (texto) do objeto gráfico.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode alterar a descrição (texto).
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::Description