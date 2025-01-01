Description (Método Get)

Obtém uma descrição (texto) do objeto gráfico.

string Description() const

Valor do Retorno

Descrição (texto) do objeto gráfico que esteja vinculado a uma instância de classe. Se nenhum objeto é vinculado, retorna NULL.

Description (Método Set)

Define a descrição(texto) do objeto gráfico.

bool Description(

string text

)

Parâmetros

text

[in] Novo valor das descrições (texto) do objeto gráfico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode alterar a descrição (texto).

Exemplo