Description (Método Get)

Obtém uma descrição (texto) do objeto gráfico.

string  Description() const

Valor do Retorno

Descrição (texto) do objeto gráfico que esteja vinculado a uma instância de classe. Se nenhum objeto é vinculado, retorna NULL.

Description (Método Set)

Define a descrição(texto) do objeto gráfico.

bool  Description(
   string  text      // Text
   )

Parâmetros

text

[in]  Novo valor das descrições (texto) do objeto gráfico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode alterar a descrição (texto).

Exemplo

//--- example for CChartObject::Description 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get description of chart object  
   string description=object.Description(); 
   if(description==""
     { 
      //--- set description of chart object 
      object.Description("MyObject"); 
     } 
  } 