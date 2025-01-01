- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Name (Método Get)
Obtém o nome do objeto gráfico.
|
string Name() const
Valor do Retorno
Nome do objeto gráfico anexado a uma instância de classe. Se o objeto não for encontrado, retorna NULL.
Name (Método Set)
Define o nome do objeto gráfico.
|
bool Name(
Parâmetros
name
[in] O novo nome do objeto gráfico.
Valor do Retorno
verdadeiro se obteve êxito, falso - não é possível alterar o nome.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::Name