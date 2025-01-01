DocumentaçãoSeções
Name (Método Get)

Obtém o nome do objeto gráfico.

string  Name() const

Valor do Retorno

Nome do objeto gráfico anexado a uma instância de classe. Se o objeto não for encontrado, retorna NULL.

Name (Método Set)

Define o nome do objeto gráfico.

bool  Name(
   string  name      // new name
   )

Parâmetros

name

[in]  O novo nome do objeto gráfico.

Valor do Retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso - não é possível alterar o nome.

Exemplo

//--- example for CChartObject::Name   
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;   
   //--- get name of chart object    
   string object_name=object.Name();   
   if(object_name!="MyChartObject")   
     {   
     //--- set name of chart object   
     object.Name("MyChartObject");   
     }   
  }   