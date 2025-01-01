DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 

Objetos Gráficos

Esta seção contém os detalhes técnicos de como trabalhar com classes de objetos gráficos e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

O uso de classes de objetos gráficos vai economizar tempo ao criar programas personalizados (scripts, expert).

Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de objetos gráficos) é colocado no diretório de trabalho do terminal na pasta Include\ChartObjects.

Class/Group

Descrição

Base class for graphical object CChartObject

Classe base de um objeto gráfico

Lines

Classe do grupo "Lines"

Canais

Classe do grupo "Channels"

Gann Tools

Classe do grupo "Gann"

Fibonacci

Classe no grupo "Fibonacci"

Elliott Tools

Classe no grupo "Elliott"

Shapes

Classe no grupo "Shapes"

Arrows

Classe do grupo "Arrows"

Controls

Classe do grupo "Controls"