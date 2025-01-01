Objetos Gráficos

Esta seção contém os detalhes técnicos de como trabalhar com classes de objetos gráficos e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

O uso de classes de objetos gráficos vai economizar tempo ao criar programas personalizados (scripts, expert).

Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de objetos gráficos) é colocado no diretório de trabalho do terminal na pasta Include\ChartObjects.