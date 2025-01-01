Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficos
Objetos Gráficos
Esta seção contém os detalhes técnicos de como trabalhar com classes de objetos gráficos e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.
O uso de classes de objetos gráficos vai economizar tempo ao criar programas personalizados (scripts, expert).
Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de objetos gráficos) é colocado no diretório de trabalho do terminal na pasta Include\ChartObjects.
|
Class/Group
|
Descrição
|
Classe base de um objeto gráfico
|
Classe do grupo "Lines"
|
Classe do grupo "Channels"
|
Classe do grupo "Gann"
|
Classe no grupo "Fibonacci"
|
Classe no grupo "Elliott"
|
Classe no grupo "Shapes"
|
Classe do grupo "Arrows"
|
Classe do grupo "Controls"