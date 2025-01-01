GetString

Fornece acesso simplificado às funções ObjectGetString() do API MQL5 para as propriedades tipo string, é vinculado a uma instância de classe do objeto gráfico. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Obtendo um valor de propriedade, sem verificar a exatidão

string GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier=-1

) const

Parâmetros

prop_id

[in] Identificador das propriedades tipo string do objeto gráfico.

modifier=-1

[in] Modificador (indexador) de propriedade tipo string.

Valor do Retorno

Valor da propriedade tipo string.

Obtendo um valor de propriedade ao verificar a correção de tal tratamento

bool GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string& value

) const

Parâmetros

prop_id

[in] Identificador das propriedades tipo string do objeto gráfico.

modifier

[in] Modificador (indexador) de propriedade tipo string.

value

[out] Referência a uma variável para acomodar as propriedades de valor tipo string.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível obter a propriedade tipo string.

Exemplo