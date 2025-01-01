- ChartId
GetString
Fornece acesso simplificado às funções ObjectGetString() do API MQL5 para as propriedades tipo string, é vinculado a uma instância de classe do objeto gráfico. Existem duas versões de uma chamada desta função:
Obtendo um valor de propriedade, sem verificar a exatidão
|
string GetString(
Parâmetros
prop_id
[in] Identificador das propriedades tipo string do objeto gráfico.
modifier=-1
[in] Modificador (indexador) de propriedade tipo string.
Valor do Retorno
Valor da propriedade tipo string.
Obtendo um valor de propriedade ao verificar a correção de tal tratamento
|
bool GetString(
Parâmetros
prop_id
[in] Identificador das propriedades tipo string do objeto gráfico.
modifier
[in] Modificador (indexador) de propriedade tipo string.
value
[out] Referência a uma variável para acomodar as propriedades de valor tipo string.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não é possível obter a propriedade tipo string.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::GetString