GetInteger

Fornece acesso simplificado às funções ObjectGetInteger() do API MQL5 para as propriedades de valor tipo integer (bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) viculadas a uma instância da classe gráfica. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Obtendo um valor de propriedade, sem verificar a exatidão

long GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier=-1

) const

Parâmetros

prop_id

[in] ID de propriedades gráficas tipo double.

modifier=-1

[in] Modificador (índexador) de recursos do tipo double.

Valor do Retorno

Se bem sucedido, retorna o valor da propriedade de tipo integer, se houver erro vai retornar 0.

Obtendo um valor de propriedade ao verificar a correção de tal tratamento

bool GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long& value

) const

Parâmetros

prop_id

[in] ID de propriedades gráficas tipo integer do objeto.

modifier

[in] Modificador (indexador) da propriedade tipo integer.

value

[out] Referência a uma variável para acomodar as propriedades de valor tipo integer.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode obter a propriedade tipo integer.

Exemplo