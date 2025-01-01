DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectGetInteger 

GetInteger

Fornece acesso simplificado às funções ObjectGetInteger() do API MQL5 para as propriedades de valor tipo integer (bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) viculadas a uma instância da classe gráfica. Existem duas versões de uma chamada desta função:

Obtendo um valor de propriedade, sem verificar a exatidão

long  GetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER  prop_id,         // Identifier of integer-property
   int                           modifier=-1      // Modifier 
   ) const

Parâmetros

prop_id

[in]  ID de propriedades gráficas tipo double.

modifier=-1

[in]  Modificador (índexador) de recursos do tipo double.

Valor do Retorno

Se bem sucedido, retorna o valor da propriedade de tipo integer, se houver erro vai retornar 0.

Obtendo um valor de propriedade ao verificar a correção de tal tratamento

bool  GetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER  prop_id,      // Identifier of integer-property
   int                           modifier,     // Modifier 
   long&                         value         // Link to variable
   ) const

Parâmetros

prop_id

[in]  ID de propriedades gráficas tipo integer do objeto.

modifier

[in]  Modificador (indexador) da propriedade tipo integer.

value

[out]  Referência a uma variável para acomodar as propriedades de valor tipo integer.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode obter a propriedade tipo integer.

Exemplo

//--- example for CChartObject::GetInteger 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get color of chart object by easy method 
   printf("Objects color is %s",ColorToString(object.GetInteger(OBJPROP_COLOR),true)); 
   //--- get color of chart object by classic method 
   long color_value; 
   if(!object.GetInteger(OBJPROP_COLOR,0,color_value)) 
     { 
      printf("Get integer property error %d",GetLastError()); 
      return
     } 
   else 
      printf("Objects color is %s",color_value); 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get levels width by easy method 
      printf("Level %d width is %d",i,object.GetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i)); 
      //--- get levels width by classic method 
      long width_value; 
      if(!object.GetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,width_value)) 
        { 
         printf("Get integer property error %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Level %d width is %d",i,width_value); 
     } 
  } 