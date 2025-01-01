- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetInteger
Fornece acesso simplificado às funções ObjectGetInteger() do API MQL5 para as propriedades de valor tipo integer (bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) viculadas a uma instância da classe gráfica. Existem duas versões de uma chamada desta função:
Obtendo um valor de propriedade, sem verificar a exatidão
|
long GetInteger(
Parâmetros
prop_id
[in] ID de propriedades gráficas tipo double.
modifier=-1
[in] Modificador (índexador) de recursos do tipo double.
Valor do Retorno
Se bem sucedido, retorna o valor da propriedade de tipo integer, se houver erro vai retornar 0.
Obtendo um valor de propriedade ao verificar a correção de tal tratamento
|
bool GetInteger(
Parâmetros
prop_id
[in] ID de propriedades gráficas tipo integer do objeto.
modifier
[in] Modificador (indexador) da propriedade tipo integer.
value
[out] Referência a uma variável para acomodar as propriedades de valor tipo integer.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode obter a propriedade tipo integer.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::GetInteger