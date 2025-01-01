DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 - Biblioteca Padrão - Objetos gráficos - CChartObject - LevelColor 

LevelColor (Método Get)

Obtém a cor da linha de nível específico do objeto gráfico.

color  LevelColor(
   int  level      // Level number
   ) const

Parâmetros

level

[in]  Número de nível.

Valor do Retorno

Cor da linha de nível específico do objeto gráfico anexado a uma instância de classe. Se não está vinculado ao objeto ou não existe um nível especificado de objeto, retorna CLR_NONE.

LevelColor (Método Set)

Define a cor da linha de nível específico do objeto gráfico.

bool  LevelColor(
   int    level,         // Level number
   color  new_color      // New color
   )

Parâmetros

level

[in]  Número de nível.

new_color

[in]  Nova cor de linha de nível específico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode mudar a cor.

Exemplo

//--- example for CChartObject::LevelColor 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level color of chart object  
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- set level color of chart object 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 