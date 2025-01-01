DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectChartId 

ChartId

Obtém a ID do gráfico pertencente a um objeto gráfico.

long  ChartId() const

Valor do Retorno

A Id do gráfico onde o objeto gráfico está localizado. Se o objeto não for encontrado, ele retorna -1.

Exemplo

//--- example for CChartObject::ChartId 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get chart idintifier of chart object  
   long chart_id=object.ChartId(); 
  } 