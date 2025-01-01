DocumentaçãoSeções
SetPoint

Define as novas coordenadas de ponto de ancoragem do objeto gráfico.

bool  SetPoint(
   int       point,         // Point number
   datetime  new_time,      // Time coordinate
   double    new_price      // Price coordinate
   )

Parâmetros

point

[in]  Número de um ponto de ancoragem.

new_time

[in]  Novo valor para a coordenada de tempo do ponto de ancoragem específico.

new_price

[in]  Novo valor da coordenada de preço do ponto de ancoragem específico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode alterar as coordenadas do ponto.

Exemplo

//--- example for CChartObject::SetPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- set point of chart object  
      object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
     }  
  }  