SetPoint

Define as novas coordenadas de ponto de ancoragem do objeto gráfico.

bool SetPoint(

int point,

datetime new_time,

double new_price

)

Parâmetros

point

[in] Número de um ponto de ancoragem.

new_time

[in] Novo valor para a coordenada de tempo do ponto de ancoragem específico.

new_price

[in] Novo valor da coordenada de preço do ponto de ancoragem específico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode alterar as coordenadas do ponto.

Exemplo