Solde budgétaire consolidé d’Afrique du Sud - rapport du produit intérieur brut (PIB) (South Africa Consolidated Budget Balance - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Trésor national (National Treasury)
Secteur
Gouvernement
Bas -5.0%
-4.9%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-5.0%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Solde budgétaire consolidé - PIB Le rapport traduit une variation du solde budgétaire consolidé de l’Afrique du Sud exprimé en pourcentage du PIB du pays.

Le solde budgétaire est la différence entre les recettes et les dépenses budgétaires. Le budget consolidé comprend le cadre budgétaire principal et les dépenses des provinces, des fonds spéciaux de sécurité et des entités publiques financées par leurs propres sources de revenus.

L’indicateur est calculé par le Trésor National d’Afrique du Sud une fois par an, en octobre. Il traduit les chiffres de la période précédente et une prévision de la période suivante. Les données sont publiées dans le cadre du rapport détaillé du Trésor, qui examine le budget lui-même, ainsi que les raisons qui ont conduit à la condition actuelle, et décrit également les mesures que le gouvernement a l’intention de prendre pour atteindre le niveau prévu au cours de la prochaine période.

Une valeur positive indique un excédent budgétaire, tandis qu’une valeur négative indique un déficit. Une valeur d’indicateur inférieure aux prévisions est considérée comme négative pour les cours du rand sud-africain.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSolde budgétaire consolidé d’Afrique du Sud - rapport du produit intérieur brut (PIB) (South Africa Consolidated Budget Balance - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
-5.0%
-4.9%
-4.9%
-4.9%
-4.9%
-4.7%
-7.8%
-10.0%
-15.7%
-6.4%
-5.9%
-4.2%
-4.0%
-3.3%
-3.3%
-3.7%
-3.7%
