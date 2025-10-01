Le solde budgétaire consolidé traduit la différence entre les recettes et les dépenses du principal cadre budgétaire de l’Afrique du Sud ainsi que les budgets de toutes les provinces, les fonds spéciaux de sécurité et les entités publiques financées par leurs propres sources de revenus.

Le solde budgétaire est la différence entre les recettes et les dépenses budgétaires. Lorsque les recettes dépassent les dépenses, un excédent ou un budget positif est formé. Dans la condition inverse, lorsque les dépenses dépassent, le pays présente un déficit budgétaire, qui est indiqué par une valeur de solde négative.

Les données consolidées du solde budgétaire sont publiées chaque année par le Trésor National dans un grand rapport, qui est généralement publié en octobre. Les données de solde sont publiées avec une ventilation par le cadre budgétaire principal, les budgets des provinces, les budgets des caisses de sécurité sociale et des entités publiques financées par leur propre source de revenus. En plus des chiffres réels, le Trésor publie les valeurs prévisionnelles pour la prochaine période et décrit les mesures prises par le gouvernement pour atteindre les niveaux cibles.

Le budget consolidé est présenté par une valeur absolue, qui affiche soit un excédent, soit un déficit. Le cadre budgétaire principal, qui constitue la majeure partie du solde consolidé, est déficitaire depuis de nombreuses années, de sorte que le solde budgétaire consolidé soit également négatif, malgré les valeurs positives possibles d’autres éléments.

Une valeur d’indicateur inférieure aux prévisions peut être considérée comme négative pour le rand sud-africain.

