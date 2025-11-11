CalendrierSections

Taux de chômage en Afrique du Sud (South Africa Unemployment Rate)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Statistiques Afrique du Sud (Statistics South Africa)
Secteur
Travail
Bas 33.2% 31.8%
32.1%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
33.1%
33.2%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le taux de chômage sud-africain traduit le taux de résidents actuellement au chômage par la population active civile totale.

Statistics South Africa mène trimestriellement l’enquête sur la population active auprès d’environ 30 000 ménages. L’échantillon est fondé sur les données du recensement de 2001.

Les chômeurs sont définis comme des personnes âgées de 15 à 74 ans qui:

  • n’ont pas été employés au cours de la semaine susmentionnée; et
  • ont activement cherché un emploi ou tenté de démarrer une entreprise au cours des quatre semaines précédant le rapport, et
  • étaient prêts à commencer à travailler au cours de la semaine de référence; ou
  • n’avaient pas activement cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes, mais avaient un emploi à commencer à l’avenir.

Sur la base des résultats de l’enquête, Statistics South Africa publie un rapport complet avec les mesures du chômage divisées par ethnie, genre et groupes d’âge.

Le taux de chômage est important tant du point de vue social qu’économique. La croissance du chômage entraîne une baisse des revenus des individus et donc une baisse de l’activité de consommation. En outre, cela accroît la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales. Par conséquent, des indications plus élevées que prévues sont considérées comme négatives pour l’économie sud-africaine et pour les cours du rand.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage en Afrique du Sud (South Africa Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
33.2%
31.8%
32.1%
2 Q 2025
33.2%
35.1%
32.9%
1 Q 2025
32.9%
30.9%
31.9%
4 Q 2024
31.9%
31.5%
32.1%
3 Q 2024
32.1%
33.5%
2 Q 2024
33.5%
32.9%
1 Q 2024
32.9%
32.3%
32.1%
4 Q 2023
32.1%
32.5%
31.9%
3 Q 2023
31.9%
33.1%
32.6%
2 Q 2023
32.6%
33.2%
32.9%
1 Q 2023
32.9%
33.2%
32.7%
4 Q 2022
32.7%
34.5%
32.9%
3 Q 2022
32.9%
35.3%
33.9%
2 Q 2022
33.9%
35.7%
34.5%
1 Q 2022
34.5%
35.5%
35.3%
4 Q 2021
35.3%
31.1%
34.9%
3 Q 2021
34.9%
30.5%
34.4%
2 Q 2021
34.4%
32.5%
32.6%
1 Q 2021
32.6%
30.2%
32.5%
4 Q 2020
32.5%
27.2%
30.8%
3 Q 2020
30.8%
24.6%
23.3%
2 Q 2020
23.3%
30.3%
30.1%
1 Q 2020
30.1%
28.8%
29.1%
4 Q 2019
29.1%
29.1%
29.1%
3 Q 2019
29.1%
29.0%
2 Q 2019
29.0%
27.6%
1 Q 2019
27.6%
27.1%
4 Q 2018
27.1%
27.5%
3 Q 2018
27.5%
27.2%
2 Q 2018
27.2%
26.7%
1 Q 2018
26.7%
26.7%
4 Q 2017
26.7%
27.7%
3 Q 2017
27.7%
27.7%
2 Q 2017
27.7%
27.7%
1 Q 2017
27.7%
26.5%
4 Q 2016
26.5%
27.1%
3 Q 2016
27.1%
26.6%
2 Q 2016
26.6%
26.7%
1 Q 2016
26.7%
24.5%
4 Q 2015
24.5%
25.5%
3 Q 2015
25.5%
25.0%
2 Q 2015
25.0%
26.4%
1 Q 2015
26.4%
24.3%
4 Q 2014
24.3%
25.4%
3 Q 2014
25.4%
25.5%
2 Q 2014
25.5%
25.2%
1 Q 2014
25.2%
24.1%
4 Q 2013
24.1%
24.7%
3 Q 2013
24.7%
25.6%
2 Q 2013
25.6%
25.3%
