Le taux de chômage sud-africain traduit le taux de résidents actuellement au chômage par la population active civile totale.

Statistics South Africa mène trimestriellement l’enquête sur la population active auprès d’environ 30 000 ménages. L’échantillon est fondé sur les données du recensement de 2001.

Les chômeurs sont définis comme des personnes âgées de 15 à 74 ans qui:

n’ont pas été employés au cours de la semaine susmentionnée; et

ont activement cherché un emploi ou tenté de démarrer une entreprise au cours des quatre semaines précédant le rapport, et

étaient prêts à commencer à travailler au cours de la semaine de référence; ou

n’avaient pas activement cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes, mais avaient un emploi à commencer à l’avenir.

Sur la base des résultats de l’enquête, Statistics South Africa publie un rapport complet avec les mesures du chômage divisées par ethnie, genre et groupes d’âge.

Le taux de chômage est important tant du point de vue social qu’économique. La croissance du chômage entraîne une baisse des revenus des individus et donc une baisse de l’activité de consommation. En outre, cela accroît la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales. Par conséquent, des indications plus élevées que prévues sont considérées comme négatives pour l’économie sud-africaine et pour les cours du rand.

Dernières valeurs: