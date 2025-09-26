L’indice des prix à la consommation de base (IPC de base) m/m traduit les variations des prix des marchandises et des services au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services.

L’indice est calculé comme une variation de la valeur des marchandises et services compris dans un panier de consommation fixe. Les marchandises et services représentatifs des dépenses des ménages sont compris dans le panier des consommateurs. Le panier est revu de temps à autre. Actuellement, il comprend 12 catégories de marchandises et de services, tels que les aliments et les boissons, les vêtements, les appareils ménagers, les services de transport et d’éducation, entre autres. Différents poids sont attribués aux marchandises et services, reflétant les parts de dépenses connexes dans les dépenses de consommation finale. Les poids sont ajustés tous les 4-5 ans.

Les aliments, l’alcool, le tabac et l’énergie sont exclus du calcul de l’IPC de base en raison de leur forte volatilité. L’indice de base ignore les marchandises et services, qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages, ainsi que certaines catégories de dépenses qui ne peuvent pas être comprises dans le système unique, telles que les jeux d’argent, la location imputée de logement, l’assurance-vie, l’assurance maladie publique, les services d’intermédiation financière indirectement mesurés, etc.

L’indice des prix à la consommation est l’un des indicateurs clés pour mesurer l’inflation. Une indication plus élevée que prévue est considérée comme positive pour les cours ZAR, tandis que les indications plus faibles sont considérées comme négatives.

