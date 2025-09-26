Calendrier économique
Indice des prix à la consommation (IPC) de base de l’Afrique du Sud m/m (South Africa Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Bas
|0.1%
|0.2%
|
0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.3%
|
0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la consommation de base (IPC de base) m/m traduit les variations des prix des marchandises et des services au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services.
L’indice est calculé comme une variation de la valeur des marchandises et services compris dans un panier de consommation fixe. Les marchandises et services représentatifs des dépenses des ménages sont compris dans le panier des consommateurs. Le panier est revu de temps à autre. Actuellement, il comprend 12 catégories de marchandises et de services, tels que les aliments et les boissons, les vêtements, les appareils ménagers, les services de transport et d’éducation, entre autres. Différents poids sont attribués aux marchandises et services, reflétant les parts de dépenses connexes dans les dépenses de consommation finale. Les poids sont ajustés tous les 4-5 ans.
Les aliments, l’alcool, le tabac et l’énergie sont exclus du calcul de l’IPC de base en raison de leur forte volatilité. L’indice de base ignore les marchandises et services, qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages, ainsi que certaines catégories de dépenses qui ne peuvent pas être comprises dans le système unique, telles que les jeux d’argent, la location imputée de logement, l’assurance-vie, l’assurance maladie publique, les services d’intermédiation financière indirectement mesurés, etc.
L’indice des prix à la consommation est l’un des indicateurs clés pour mesurer l’inflation. Une indication plus élevée que prévue est considérée comme positive pour les cours ZAR, tandis que les indications plus faibles sont considérées comme négatives.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de base de l’Afrique du Sud m/m (South Africa Core Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
