Production manufacturière m/m traduit une variation dans la production des entreprises sud-africaines de tous les secteurs manufacturiers, y compris l’exploitation minière, la production, l’approvisionnement en électricité et en gaz. L’indicateur affiche à quel point la valeur a changé depuis le mois précédent.

Pour calculer l’indicateur, Statistics South Africa mène des enquêtes mensuelles auprès d’environ 3000 entreprises manufacturières. L’unité statistique de l’enquête est une entreprise définie comme une unité légale ou une combinaison d’unités qui comprend et contrôle directement toutes les fonctions nécessaires à l’exécution des activités de production. L’échantillon est sélectionné sur la base de la liste des entreprises immatriculées en tant que contribuables assujettis à la TVA et à l’impôt sur le revenu.

Au cours de l’enquête, les personnes interrogées fournissent des données sur leurs ventes et leurs stocks, sur la base desquelles la production de l’entreprise est calculée. L’indice de production est le rapport entre la production et la production au cours de la période de base et la production au cours de la période de base qui est égale à 100 (la période de base est actuellement fixée à 2015).

L’indice de la production manufacturière est l’un des indicateurs les plus importants des statistiques économiques à court terme pour le pays. Les analystes l’utilisent pour évaluer les premières variations dans le développement économique, ainsi que pour prévoir le PIB de l’Afrique du Sud.

Un indice en hausse peut afficher une expansion de l’économie et est considéré comme positif pour les cours du rand sud-africain.

