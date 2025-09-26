L’indice des prix à la consommation (IPC) a/a affiche les variations des prix des marchandises et services en Afrique du Sud, au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services.

L’indice est calculé comme une variation de la valeur des marchandises et services compris dans un panier de consommation fixe. Les marchandises et services représentatifs des dépenses des ménages sont compris dans le panier des consommateurs. Le panier est revu de temps à autre. Actuellement, il comprend 12 catégories de marchandises et de services, tels que les aliments et les boissons, les vêtements, les appareils ménagers, les services de transport et d’éducation, entre autres. Différents poids sont attribués aux marchandises et services, reflétant les parts de dépenses connexes dans les dépenses de consommation finale. Les poids sont ajustés tous les 4-5 ans.

La version de l’indice d’une année à l’autre évalue en fonction de l’ampleur de l’évolution de la valeur par rapport au même mois de l’année passée. Les données sur les prix peuvent fluctuer considérablement d’un mois à l’autre en raison de variations saisonnières et calendaires. Par conséquent, la variation d’une année à l’autre est considérée comme la plus pratique pour déterminer les tendances de variations de prix. Une indication plus élevée que prévue est considérée comme positive pour les cours ZAR, tandis que les indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs: