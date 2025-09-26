Le taux préférentiel SARB est le taux sous-jacent pour les prêts accordés par les banques commerciales à leurs clients. Le taux est fixé par la Banque de Réserve Sud-Africaine.

La valeur dépend directement du taux des prises en pension, qui constitue l’une des principales mesures de politique monétaire utilisées par la Banque de Réserve pour contrôler la force de la monnaie nationale. En règle générale, le taux préférentiel est estimé à 3,5 points de base au-dessus du taux des prises en pension.

Une faible épargne et une inflation élevée poussent le taux d’intérêt à un niveau qui n’est pas inférieur à l’inflation actuelle et prévue.

Les taux d’intérêt sont utilisés par la Banque pour contrôler l’inflation. Lorsque les taux croissent , les prêts deviennent moins abordables pour la population, moins d’argent circule dans l’économie et donc la valeur du rand sud-africain augmente. Inversement, une baisse des taux peut croître les prêts à la population et faire baisser les devises.

Dernières valeurs: