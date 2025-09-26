CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Permis de construire en Afrique du Sud y/y (South Africa Building Permits y/y)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Statistiques Afrique du Sud (Statistics South Africa)
Secteur
Affaires
Bas -4.7% -3.4%
-12.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-6.9%
-4.7%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les permis de construire a/a mesurent une modification des plans de construction approuvés au cours du mois de référence par rapport au même mois de l'année passée.

L’indicateur est calculé sur la base des résultats de l’enquête menée par Statistics South Africa auprès des grandes municipalités. Les personnes interrogées partagent des données sur les plans de construction approuvés et les projets terminés. Les informations sur les permis de construire délivrés à des entreprises privées sont recueillies par e-mail, téléphone et fax.

Les données sur les plans approuvés ne sont pas comparables à celles des bâtiments achevés, car tous les permis n’entraînent pas le début de la construction. De plus, si la construction ne commence pas dans un délai d’un an, la demande doit être soumise à nouveau.

Les données de l’enquête mensuelle sont utilisées pour suivre l’état de l’économie et élaborer la politique monétaire. Il s’agit également d’une source de données importante pour l’évaluation du PIB et pour le calcul de l’indicateur de premier plan composite des cycles économiques.

La croissance du nombre de permis approuvés indique l’expansion du secteur de la construction et une condition économique favorable dans le pays. Par conséquent, des indications plus élevées sont généralement considérées comme positives pour la monnaie locale.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePermis de construire en Afrique du Sud y/y (South Africa Building Permits y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
-4.7%
-3.4%
-12.5%
juin 2025
-13.3%
-1.1%
13.2%
mai 2025
13.2%
1.8%
-20.7%
avr. 2025
-20.8%
2.7%
-4.6%
mars 2025
-6.7%
11.6%
-8.4%
févr. 2025
-9.0%
11.8%
33.2%
janv. 2025
31.8%
10.0%
13.8%
déc. 2024
12.4%
1.9%
-1.5%
nov. 2024
-2.0%
13.3%
21.6%
oct. 2024
21.6%
19.3%
sept. 2024
19.4%
-0.5%
-1.5%
août 2024
-1.5%
6.7%
juil. 2024
5.5%
-31.9%
juin 2024
-31.8%
-15.3%
mai 2024
-14.6%
2.9%
avr. 2024
2.4%
-7.8%
mars 2024
-7.8%
-16.2%
-8.1%
févr. 2024
-17.6%
0.5%
-13.5%
janv. 2024
-14.7%
-2.9%
-17.1%
déc. 2023
-16.1%
-10.3%
-26.0%
nov. 2023
-26.6%
-15.8%
-22.6%
oct. 2023
-23.3%
-16.8%
-22.5%
sept. 2023
-22.1%
-8.4%
-25.3%
août 2023
-25.6%
-3.3%
-17.3%
juil. 2023
-17.3%
-1.5%
14.7%
juin 2023
10.8%
-5.8%
-12.0%
mai 2023
-12.0%
-4.7%
4.4%
avr. 2023
3.7%
-12.8%
-17.4%
mars 2023
-18.0%
-13.5%
12.7%
févr. 2023
8.6%
-9.2%
-40.0%
janv. 2023
-40.4%
3.0%
-11.5%
déc. 2022
-11.5%
7.5%
13.4%
nov. 2022
8.7%
9.4%
8.9%
oct. 2022
8.0%
11.4%
9.9%
sept. 2022
8.6%
12.2%
12.6%
août 2022
15.7%
6.2%
14.1%
juil. 2022
13.2%
-111.2%
21.1%
juin 2022
19.0%
-121.8%
-6.8%
mai 2022
-7.4%
-118.1%
-8.6%
avr. 2022
-8.3%
-107.4%
15.1%
mars 2022
15.9%
-99.8%
-19.3%
févr. 2022
-19.5%
-93.2%
49.4%
janv. 2022
44.5%
-114.7%
22.2%
déc. 2021
24.8%
-131.7%
3.6%
nov. 2021
-3.7%
-141.9%
3.3%
oct. 2021
3.5%
-170.9%
29.6%
sept. 2021
28.6%
-242.7%
33.4%
août 2021
33.5%
-41.4%
51.2%
juil. 2021
48.8%
229.5%
142.1%
juin 2021
139.2%
595.9%
612.5%
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration