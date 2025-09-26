Les permis de construire a/a mesurent une modification des plans de construction approuvés au cours du mois de référence par rapport au même mois de l'année passée.

L’indicateur est calculé sur la base des résultats de l’enquête menée par Statistics South Africa auprès des grandes municipalités. Les personnes interrogées partagent des données sur les plans de construction approuvés et les projets terminés. Les informations sur les permis de construire délivrés à des entreprises privées sont recueillies par e-mail, téléphone et fax.

Les données sur les plans approuvés ne sont pas comparables à celles des bâtiments achevés, car tous les permis n’entraînent pas le début de la construction. De plus, si la construction ne commence pas dans un délai d’un an, la demande doit être soumise à nouveau.

Les données de l’enquête mensuelle sont utilisées pour suivre l’état de l’économie et élaborer la politique monétaire. Il s’agit également d’une source de données importante pour l’évaluation du PIB et pour le calcul de l’indicateur de premier plan composite des cycles économiques.

La croissance du nombre de permis approuvés indique l’expansion du secteur de la construction et une condition économique favorable dans le pays. Par conséquent, des indications plus élevées sont généralement considérées comme positives pour la monnaie locale.

Dernières valeurs: