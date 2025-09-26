Calendrier économique
Produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique du Sud t/t (South Africa Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moyen
|0.8%
|0.0%
|
0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
0.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le produit intérieur brut (PIB) t/t traduit une variation de la valeur totale de tous les marchandises et services produits en Afrique du Sud au cours du trimestre en cours par rapport au trimestre précédent. Le calcul exclut les prix des marchandises et services utilisés dans la fabrication intermédiaire. Les données sont désaisonnalisées.
Il existe trois approches pour le calcul du PIB : du point de vue de la production, en termes de recettes perçues et en termes de dépenses engagées.
- L’approche de la production pour le calcul du PIB est basée sur le calcul de la valeur ajoutée (les coûts intermédiaires sont soustraits de la valeur totale des produits fabriqués).
- L’approche du revenu comprend la somme de la valeur ajoutée de quatre parties: la rémunération des employés, les impôts sur les produits et la production moins les subventions, l’excédent brut d’exploitation et les autres revenus.
- L’approche des dépenses est la somme de toutes les dépenses finales au sein de l’économie. Cela comprend les dépenses finales de consommation, la formation brute de capital et les exportations nettes de marchandises et de services.
Statistics South Africa publie trimestriellement des données sur le PIB réel calculé en fonction du volume de production et des dépenses, ventilées par secteur contribuant au PIB national. Un déflateur est utilisé dans le calcul de la valeur ajoutée pour différents secteurs. De plus, les données sont désaisonnalisées (c.-à-d. le calcul exclut les jours fériés, les variations climatiques, moins de jours ouvrables ou les horaires de congés annuels).
Le PIB est le principal indicateur de l’état de l’économie nationale et un indicateur important du niveau de développement du pays. La croissance du PIB peut avoir un impact positif sur le taux de change du ZAR.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) de l’Afrique du Sud t/t (South Africa Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
