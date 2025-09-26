Le produit intérieur brut (PIB) t/t traduit une variation de la valeur totale de tous les marchandises et services produits en Afrique du Sud au cours du trimestre en cours par rapport au trimestre précédent. Le calcul exclut les prix des marchandises et services utilisés dans la fabrication intermédiaire. Les données sont désaisonnalisées.

Il existe trois approches pour le calcul du PIB : du point de vue de la production, en termes de recettes perçues et en termes de dépenses engagées.

L’approche de la production pour le calcul du PIB est basée sur le calcul de la valeur ajoutée (les coûts intermédiaires sont soustraits de la valeur totale des produits fabriqués).

L’approche du revenu comprend la somme de la valeur ajoutée de quatre parties: la rémunération des employés, les impôts sur les produits et la production moins les subventions, l’excédent brut d’exploitation et les autres revenus.

L’approche des dépenses est la somme de toutes les dépenses finales au sein de l’économie. Cela comprend les dépenses finales de consommation, la formation brute de capital et les exportations nettes de marchandises et de services.

Statistics South Africa publie trimestriellement des données sur le PIB réel calculé en fonction du volume de production et des dépenses, ventilées par secteur contribuant au PIB national. Un déflateur est utilisé dans le calcul de la valeur ajoutée pour différents secteurs. De plus, les données sont désaisonnalisées (c.-à-d. le calcul exclut les jours fériés, les variations climatiques, moins de jours ouvrables ou les horaires de congés annuels).

Le PIB est le principal indicateur de l’état de l’économie nationale et un indicateur important du niveau de développement du pays. La croissance du PIB peut avoir un impact positif sur le taux de change du ZAR.

Dernières valeurs: