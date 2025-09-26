CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Réserves internationales nettes de l’Afrique du Sud (South Africa Net International Reserves)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Banque de Réserve Sud-Africaine(SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
Secteur
Argent
Bas $​65.899 B $​64.570 B
$​65.143 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​66.512 B
$​65.899 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les réserves internationales brutes mesurent la valeur totale des réserves de change et monétaires en or, des droits de tirage spéciaux, des positions de réserve du FMI et d’autres actifs libellés en dollars. Les réserves internationales nettes traduisent la différence entre les réserves brutes et les dettes de prêt du FMI du pays.

Les réserves internationales brutes comprennent les coupures en devises stockées et contrôlées par la Banque de Réserve Sud-Africaine, que la banque peut utiliser pour exécuter des mesures de politique monétaire, pour financer la dette extérieure, pour mener des interventions monétaires afin d’affecter le taux de change national et à d’autres fins. Ce sont des actifs financiers garantis par l’or et la monnaie.

La réserve internationale de l’Afrique du Sud est gérée par la Banque de Réserve Sud-Africaine, dont l’objectif est de maintenir un niveau optimal de réserves.

L’impact de cet indicateur sur les cours ZAR dépend des facteurs qui l’accompagnent. La croissance des réserves de change peut servir de mesure pour soutenir ou faire pression sur le rand, en fonction des objectifs inflationnistes spécifiques de la Banque de Réserve Sud-Africaine.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRéserves internationales nettes de l’Afrique du Sud (South Africa Net International Reserves)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
$​65.899 B
$​64.570 B
$​65.143 B
juil. 2025
$​65.143 B
$​66.564 B
$​65.216 B
juin 2025
$​65.216 B
$​64.537 B
$​64.804 B
mai 2025
$​64.804 B
$​65.065 B
$​64.318 B
avr. 2025
$​64.318 B
$​64.046 B
$​63.167 B
mars 2025
$​63.167 B
$​61.545 B
$​61.733 B
févr. 2025
$​61.733 B
$​62.033 B
$​61.328 B
janv. 2025
$​61.328 B
$​59.997 B
$​60.371 B
déc. 2024
$​60.371 B
$​60.122 B
$​60.619 B
nov. 2024
$​60.619 B
$​61.354 B
$​61.197 B
oct. 2024
$​61.197 B
$​61.827 B
$​61.029 B
sept. 2024
$​61.029 B
$​60.636 B
$​60.141 B
août 2024
$​60.141 B
$​58.654 B
$​59.165 B
juil. 2024
$​59.165 B
$​58.204 B
$​58.437 B
juin 2024
$​58.437 B
$​57.392 B
$​58.287 B
mai 2024
$​58.287 B
$​57.128 B
$​57.851 B
avr. 2024
$​57.851 B
$​56.893 B
$​57.513 B
mars 2024
$​57.513 B
$​56.678 B
$​56.652 B
févr. 2024
$​56.652 B
$​56.493 B
$​56.662 B
janv. 2024
$​56.662 B
$​56.287 B
$​56.900 B
déc. 2023
$​56.900 B
$​56.124 B
$​56.319 B
nov. 2023
$​56.319 B
$​55.439 B
$​55.510 B
oct. 2023
$​55.510 B
$​55.397 B
$​54.980 B
sept. 2023
$​54.980 B
$​55.733 B
$​55.444 B
août 2023
$​55.444 B
$​55.485 B
$​55.626 B
juil. 2023
$​55.626 B
$​55.182 B
$​54.936 B
juin 2023
$​54.936 B
$​55.404 B
$​55.045 B
mai 2023
$​55.045 B
$​55.506 B
$​55.370 B
avr. 2023
$​55.370 B
$​54.861 B
$​55.229 B
mars 2023
$​55.229 B
$​54.646 B
$​54.084 B
févr. 2023
$​54.084 B
$​54.537 B
$​54.844 B
janv. 2023
$​54.844 B
$​53.789 B
$​53.827 B
déc. 2022
$​53.827 B
$​52.963 B
$​53.391 B
nov. 2022
$​53.391 B
$​52.363 B
$​52.193 B
oct. 2022
$​52.193 B
$​52.841 B
$​52.240 B
sept. 2022
$​52.240 B
$​53.613 B
$​53.141 B
août 2022
$​53.141 B
$​53.966 B
$​53.737 B
juil. 2022
$​53.737 B
$​54.318 B
$​53.813 B
juin 2022
$​53.813 B
$​54.744 B
$​54.431 B
mai 2022
$​54.431 B
$​55.232 B
$​54.626 B
avr. 2022
$​54.626 B
$​55.712 B
$​55.388 B
mars 2022
$​55.388 B
$​55.528 B
$​55.536 B
févr. 2022
$​55.536 B
$​55.404 B
$​55.005 B
janv. 2022
$​55.005 B
$​55.495 B
$​55.309 B
déc. 2021
$​55.309 B
$​55.556 B
$​55.160 B
nov. 2021
$​55.160 B
$​55.495 B
$​55.431 B
oct. 2021
$​55.431 B
$​53.079 B
$​55.012 B
sept. 2021
$​55.012 B
$​57.504 B
$​55.670 B
août 2021
$​55.670 B
$​50.267 B
$​51.649 B
juil. 2021
$​51.649 B
$​49.592 B
$​51.368 B
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration