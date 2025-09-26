Calendrier économique
Réserves internationales nettes de l’Afrique du Sud (South Africa Net International Reserves)
|Bas
|$65.899 B
|$64.570 B
|
$65.143 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$66.512 B
|
$65.899 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les réserves internationales brutes mesurent la valeur totale des réserves de change et monétaires en or, des droits de tirage spéciaux, des positions de réserve du FMI et d’autres actifs libellés en dollars. Les réserves internationales nettes traduisent la différence entre les réserves brutes et les dettes de prêt du FMI du pays.
Les réserves internationales brutes comprennent les coupures en devises stockées et contrôlées par la Banque de Réserve Sud-Africaine, que la banque peut utiliser pour exécuter des mesures de politique monétaire, pour financer la dette extérieure, pour mener des interventions monétaires afin d’affecter le taux de change national et à d’autres fins. Ce sont des actifs financiers garantis par l’or et la monnaie.
La réserve internationale de l’Afrique du Sud est gérée par la Banque de Réserve Sud-Africaine, dont l’objectif est de maintenir un niveau optimal de réserves.
L’impact de cet indicateur sur les cours ZAR dépend des facteurs qui l’accompagnent. La croissance des réserves de change peut servir de mesure pour soutenir ou faire pression sur le rand, en fonction des objectifs inflationnistes spécifiques de la Banque de Réserve Sud-Africaine.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRéserves internationales nettes de l’Afrique du Sud (South Africa Net International Reserves)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
