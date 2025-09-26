Calendrier économique
Indice de confiance des consommateurs FNB/BER Afrique du Sud (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)
|Bas
|-13
|
-10
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de confiance des consommateurs FNB/BER traduit le niveau de confiance des consommateurs dans l’activité économique de l’Afrique du Sud.
Le Bureau for Economic Research mène une enquête trimestrielle auprès d’un échantillon représentatif de 2500 adultes qui résident principalement dans les zones urbaines d’Afrique du Sud. Le questionnaire comprend trois questions : le développement prévu de l’économie, la condition financière des ménages et leur évaluation des conditions actuelles d’achat de marchandises durables, tels que les meubles et les appareils ménagers.
La valeur de l’indice qui en résulte est le pourcentage de la population qui évalue la condition positivement et qui a des prévisions positives, moins le pourcentage d’évaluations négatives. Théoriquement, la valeur de l’indice peut varier de -100 à 100. Mais les chiffres historiques indiquent les valeurs extrêmes suivantes: -33, ce qui indique une incertitude et un pessimisme extrêmes, et +23, ce qui indique le plus haut niveau de confiance des consommateurs. La valeur moyenne pour toutes les années de calcul de l’indice est de +2, ce qui peut être considéré comme un niveau neutre.
Les valeurs positives indiquent que les consommateurs sont confiants dans le développement économique du pays et donc la croissance des indicateurs peut être considérée comme positive pour le rand sud-africain. Inversement, les valeurs négatives peuvent pousser les cours ZAR vers le bas.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de confiance des consommateurs FNB/BER Afrique du Sud (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)l’indicateur macroéconomique " « .).
