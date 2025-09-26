Calendrier économique
Production minière en Afrique du Sud a/a (South Africa Mining Production y/y)
|Bas
|4.4%
|2.1%
|
2.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.1%
|
4.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La production minière a/a est un indicateur d’une variation des volumes de production minière au cours du mois en cours par rapport au même mois de l'année passée. Les statistiques minières couvrent la production d’or, de diamants, de minerai de fer, de platine et d’autres minéraux. L’estimation d’une année à l’autre de l’évolution de la production permet d’évaluer les tendances minières à long terme.
Chaque mois, Statistics South Africa publie des indices miniers et des ventes basés sur les données fournies par le Département des Ressources Minérales. Pour obtenir des informations sur l’exploitation minière, le Département sonde les sociétés minières et de traitement des minéraux immatriculées en Afrique du Sud.
L’indice de production minière est calculé par rapport à l’année de référence 2015 et à la valeur de référence de 100. Les groupes de minéraux se voient attribuer des pondérations en fonction de leur contribution au PIB du pays. Ainsi, le poids traduit l’importance d’un groupe particulier pour l’ensemble de l’industrie minière. La part des différents minéraux change au fil du temps et les poids sont examinés chaque année.
L’industrie minière apporte une contribution considérable au PIB de l’Afrique du Sud et constitue une source importante d’emplois. Les données reçues sont utilisées pour estimer le PIB et ses éléments, qui, à leur tour, sont utilisés pour surveiller la politique gouvernementale. La croissance de la production minière est favorable à l’économie nationale et peut être considérée comme positive pour le rand sud-africain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction minière en Afrique du Sud a/a (South Africa Mining Production y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
