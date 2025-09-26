Production minière m/m est un indicateur d’une variation des volumes de production minière au cours du mois en cours par rapport au mois précédent. Les statistiques minières couvrent la production d’or, de diamants, de minerai de fer, de platine et d’autres minéraux.

Chaque mois, Statistics South Africa publie des indices miniers et des ventes basés sur les données fournies par le Département des Ressources Minérales. Pour obtenir des informations sur l’exploitation minière, le Département sonde les sociétés minières et de traitement des minéraux immatriculées en Afrique du Sud.

L’indice de production minière est calculé par rapport à l’année de référence 2015 et à la valeur de référence de 100. Les groupes de minéraux se voient attribuer des pondérations en fonction de leur contribution au PIB du pays. Ainsi, le poids traduit l’importance d’un groupe particulier pour l’ensemble de l’industrie minière. La part des différents minéraux change au fil du temps et les poids sont examinés chaque année.

L’industrie minière apporte une contribution considérable au PIB de l’Afrique du Sud et constitue une source importante d’emplois. Les données reçues sont utilisées pour estimer le PIB et ses éléments, qui, à leur tour, sont utilisés pour surveiller la politique gouvernementale. La croissance de la production minière est favorable à l’économie nationale et peut être considérée comme positive pour le rand sud-africain.

