CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Production minière en Afrique du Sud m/m (South Africa Mining Production m/m)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Statistiques Afrique du Sud (Statistics South Africa)
Secteur
Affaires
Bas 1.0% 1.2%
0.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-1.0%
1.0%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Production minière m/m est un indicateur d’une variation des volumes de production minière au cours du mois en cours par rapport au mois précédent. Les statistiques minières couvrent la production d’or, de diamants, de minerai de fer, de platine et d’autres minéraux.

Chaque mois, Statistics South Africa publie des indices miniers et des ventes basés sur les données fournies par le Département des Ressources Minérales. Pour obtenir des informations sur l’exploitation minière, le Département sonde les sociétés minières et de traitement des minéraux immatriculées en Afrique du Sud.

L’indice de production minière est calculé par rapport à l’année de référence 2015 et à la valeur de référence de 100. Les groupes de minéraux se voient attribuer des pondérations en fonction de leur contribution au PIB du pays. Ainsi, le poids traduit l’importance d’un groupe particulier pour l’ensemble de l’industrie minière. La part des différents minéraux change au fil du temps et les poids sont examinés chaque année.

L’industrie minière apporte une contribution considérable au PIB de l’Afrique du Sud et constitue une source importante d’emplois. Les données reçues sont utilisées pour estimer le PIB et ses éléments, qui, à leur tour, sont utilisés pour surveiller la politique gouvernementale. La croissance de la production minière est favorable à l’économie nationale et peut être considérée comme positive pour le rand sud-africain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction minière en Afrique du Sud m/m (South Africa Mining Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
1.0%
1.2%
0.4%
juin 2025
0.2%
0.2%
3.9%
mai 2025
3.7%
-1.4%
0.0%
avr. 2025
0.6%
0.5%
3.6%
mars 2025
3.5%
1.0%
-4.1%
févr. 2025
-4.4%
-2.1%
0.0%
janv. 2025
-1.2%
2.0%
-3.7%
déc. 2024
-3.9%
2.0%
0.0%
nov. 2024
-0.2%
1.5%
-2.8%
oct. 2024
-3.0%
0.4%
4.5%
sept. 2024
3.8%
-0.5%
3.3%
août 2024
2.9%
-0.8%
juil. 2024
-0.9%
-1.7%
juin 2024
-1.6%
0.1%
mai 2024
-0.6%
0.8%
avr. 2024
0.8%
-4.4%
mars 2024
-5.0%
3.7%
5.3%
févr. 2024
5.0%
0.5%
-0.4%
janv. 2024
-0.8%
-2.9%
-4.6%
déc. 2023
-4.2%
-2.1%
2.7%
nov. 2023
2.1%
-1.1%
2.0%
oct. 2023
2.1%
-0.4%
-0.1%
sept. 2023
-0.3%
1.0%
1.2%
août 2023
0.8%
1.5%
-1.7%
juil. 2023
-1.7%
-0.2%
1.2%
juin 2023
1.3%
0.1%
-3.8%
mai 2023
-3.8%
2.5%
1.5%
avr. 2023
1.8%
-0.8%
6.9%
mars 2023
6.5%
0.4%
-7.0%
févr. 2023
-4.9%
-0.3%
3.3%
janv. 2023
4.4%
0.3%
1.3%
déc. 2022
1.2%
-0.5%
-0.8%
nov. 2022
-0.4%
0.6%
-3.0%
oct. 2022
-2.5%
-0.7%
-0.1%
sept. 2022
0.1%
1.0%
-0.6%
août 2022
0.0%
-1.3%
3.1%
juil. 2022
2.3%
1.5%
-0.9%
juin 2022
-1.4%
-1.7%
1.2%
mai 2022
0.7%
1.6%
-3.6%
avr. 2022
-4.3%
-1.0%
3.2%
mars 2022
1.7%
0.3%
-6.0%
févr. 2022
-6.4%
-0.2%
6.2%
janv. 2022
5.4%
-1.0%
-5.5%
déc. 2021
-5.3%
0.9%
-3.3%
nov. 2021
-2.2%
0.4%
3.1%
oct. 2021
3.4%
-1.4%
-4.4%
sept. 2021
-3.7%
1.4%
-2.0%
août 2021
-2.4%
-0.4%
3.2%
juil. 2021
4.1%
-0.1%
-1.6%
mai 2021
-3.5%
0.6%
0.2%
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration