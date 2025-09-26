Le compte courant fait partie de la balance des paiements de l’Afrique du Sud, qui est une donnée systématisée sur toutes les transactions économiques entre résidents et non-résidents.

Le compte courant est la somme de la balance commerciale nette (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), du revenu net des facteurs (comme les intérêts, les dividendes, etc.) et des paiements de transfert nets (p. ex. dons étrangers). Cela indique que ce bilan par rapport à la balance des paiements, le plus complet des bilans, n’inclut pas les flux de trésorerie provenant des importations et des exportations de capitaux et les fluctuations des réserves d’or et de change.

Un excédent du compte courant augmente les actifs extérieurs nets et entraîne une hausse des exportations de capitaux sous la forme d’une hausse des actifs extérieurs dans le compte de capital. Certains économistes interprètent cela comme un signe de faiblesse, d’autres comme sa force. Dans le cas d’un déficit de la balance courante, c’est exactement le contraire. En outre, les déséquilibres extérieurs croissants et de longue durée sont considérés comme des causes de crises financières.

En général, cependant, les valeurs qui dépassent les prévisions sont considérées comme positives pour le rand sud-africain et négatives si elles sont inférieures aux prévisions.

Dernières valeurs: