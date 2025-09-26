La production manufacturière a/a mesure une variation de la production des entreprises manufacturières sud-africaines au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l'année passée. L’indicateur couvre tous les secteurs de production : exploitation minière, entreprises industrielles et fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau.

Pour calculer l’indicateur, Statistics South Africa mène des enquêtes mensuelles auprès d’environ 3000 entreprises manufacturières. L’unité statistique de l’enquête est une entreprise définie comme une unité légale ou une combinaison d’unités qui comprend et contrôle directement toutes les fonctions nécessaires à l’exécution des activités de production. L’échantillon est sélectionné sur la base de la liste des entreprises immatriculées en tant que contribuables assujettis à la TVA et à l’impôt sur le revenu.

Au cours de l’enquête, les personnes interrogées fournissent des données sur leurs ventes et leurs stocks, sur la base desquelles la production de l’entreprise est calculée. L’indice de production est le rapport entre la production et la production au cours de la période de base et la production au cours de la période de base qui est égale à 100 (la période de base est actuellement fixée à 2015). La version de l’indice d’une année à l’autre n’est pas désaisonnalisées et est donc considérée comme plus appropriée pour évaluer les tendances à long terme.

L’indice de la production manufacturière est l’un des indicateurs les plus importants des statistiques économiques du pays. Les analystes l’utilisent pour évaluer les premières variations dans le développement économique, ainsi que pour prévoir le PIB de l’Afrique du Sud. Une croissance de l’indice par rapport à l’année précédente peut indiquer une expansion de l’économie et est considérée comme positive pour le rand sud-africain. Inversement, des valeurs inférieures aux prévisions sont considérées comme défavorables et peuvent affecter négativement les cours ZAR.

Dernières valeurs: