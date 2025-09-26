Les réserves internationales brutes sud-africaines mesurent la valeur totale des réserves de change et monétaires en or, des droits de tirage spéciaux, des positions de réserve du FMI et d’autres actifs libellés en dollars.

Les réserves internationales brutes comprennent les coupures en devises stockées et contrôlées par la Banque de Réserve Sud-Africaine, que la banque peut utiliser pour exécuter des mesures de politique monétaire, pour financer la dette extérieure, pour mener des interventions monétaires afin d’affecter le taux de change national et à d’autres fins. Ce sont des actifs financiers.

La réserve internationale de l’Afrique du Sud est gérée par la Banque de Réserve Sud-Africaine, dont l’objectif est de maintenir un niveau optimal de réserves.

L’impact de cet indicateur sur les cours ZAR dépend des facteurs qui l’accompagnent. La croissance des réserves de change peut servir de mesure pour soutenir ou faire pression sur le rand, en fonction des objectifs inflationnistes spécifiques de la Banque de Réserve Sud-Africaine.

Dernières valeurs: