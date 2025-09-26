L’indice sud-africain Markit des directeurs d’achat (PMI) est un indicateur de la conjoncture économique calculé par IHS Markit sur la base d’enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats d’environ 400 entreprises du secteur privé.

Les directeurs des achats peuvent parfois suivre les variations dans les conditions du marché plus tôt que les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent l’activité de production d’une entreprise, de sorte que ceux qui sont parmi les premiers à remarquer les variations sont ceux qui sont responsables des achats. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises de tous les secteurs, y compris l’agriculture, les mines, la fabrication, la construction, les services, le commerce de gros et de détail.

Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail : prix des entrées et des sorties, emploi, production, nouvelles commandes, etc. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique. Les réponses sont recueillies au cours de la deuxième moitié de chaque mois.

L’indice final est calculé en ajoutant la moitié du pourcentage de réponses « inchangées » au pourcentage de réponses qui évaluent le niveau actuel comme « supérieur ». Les indications supérieures à 50 montrent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement le conjoncture économique actuelle. Les indications inférieures à 50 montrent une détérioration de la conjoncture économique.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillé par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur privé en Afrique du Sud. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI indique des conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour le rand sud-africain.

