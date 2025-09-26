La décision de la SARB sur les taux d’intérêt est annoncée par le Comité de Politique Monétaire 6 fois par an. Le taux d’intérêt de la Banque de réserve est utilisé pour accorder des prêts aux banques commerciales. L’établissement d’un taux d’intérêt est l’une des principales mesures de politique monétaire utilisées par la Banque pour réguler la force de la monnaie nationale.

La décision est adoptée par un vote de six membres du comité 6 fois par an, lors de la réunion du comité. Le taux sert de guide pour les taux d’intérêt à court terme. Par exemple, si le régulateur augmente le taux d’intérêt, les banques sont obligées d’augmenter les taux auxquels elles accordent des prêts à la population. Cela conduit à une hausse des coûts de détention de l’argent. Une telle mesure peut aider à contrôler l’inflation: la demande de prêts dépensés pour l’achat de marchandises et de services diminue. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la politique monétaire mise en œuvre par la Banque de Réserve Sud-Africaine.

Une hausse des taux d’intérêt rend un pays attractif pour les investissements étrangers (avec des risques d’investissement inchangés). Pour tenter d’empêcher les sorties de capitaux, les taux d’intérêt de ces pays peuvent réagir en conséquence. Ainsi, l’intérêt sud-africain devient plus sensible aux variations sur d’autres marchés financiers.

Si la banque est prudente quant aux perspectives inflationnistes de l’économie sud-africaine et décide de relever les taux d’intérêt, l’annonce de la décision peut être considérée comme positive pour les cours de la monnaie nationale. Une décision de réduire les taux peut faire baisser les cours du ZAR.

Dernières valeurs: