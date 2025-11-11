Les valeurs du chômage traduisent le nombre de citoyens sud-africains au chômage au cours du trimestre communiqué. Les données pour le calcul de l’indicateur sont recueillies lors de l’enquête trimestrielle sur la population active des ménages par Statistics South Africa.

Les chômeurs sont définis comme des personnes âgées de 15 à 74 ans qui:

n’ont pas été employés au cours de la semaine susmentionnée; et

ont activement cherché un emploi ou tenté de démarrer une entreprise au cours des quatre semaines précédant le rapport, et

étaient prêts à commencer à travailler au cours de la semaine de référence; ou

n’avaient pas activement cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes, mais avaient un emploi à commencer à l’avenir.

Sur la base des résultats de l’enquête, Statistics South Africa publie un rapport complet avec les mesures du chômage divisées par ethnie, genre et groupes d’âge. En plus de la variation de l’indice national, des données distinctes sont publiées pour les provinces.

Le chômage est important tant du point de vue social qu’économique. La croissance du chômage entraîne une baisse des revenus des individus et donc une baisse de l’activité de consommation. En outre, cela accroît la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales. Par conséquent, des indications plus élevées que prévues sont considérées comme négatives pour l’économie sud-africaine et pour les cours du rand.

Dernières valeurs: