Calendrier économique
Permis de construire en Afrique du Sud m/m (South Africa Building Permits m/m)
|Bas
|8.0%
|-8.1%
|
-16.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.5%
|
8.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les permis de construire m/m mesurent une modification des plans de construction approuvés au cours du mois de référence par rapport au mois précédent.
L’indicateur est calculé sur la base des résultats de l’enquête menée par Statistics South Africa auprès des grandes municipalités. Les personnes interrogées partagent des données sur les plans de construction approuvés et les projets terminés. Les informations sur les permis de construire délivrés à des entreprises privées sont recueillies par e-mail, téléphone et fax.
Les données sur les plans approuvés ne sont pas comparables à celles des bâtiments achevés, car tous les permis n’entraînent pas le début de la construction. De plus, si la construction ne commence pas dans un délai d’un an, la demande doit être soumise à nouveau.
Les données de l’enquête mensuelle sont utilisées pour suivre l’état de l’économie et élaborer la politique monétaire. Il s’agit également d’une source de données importante pour l’évaluation du PIB et pour le calcul de l’indicateur de premier plan composite des cycles économiques.
La croissance du nombre de permis approuvés indique l’expansion du secteur de la construction et une condition économique favorable dans le pays. Par conséquent, des indications plus élevées sont généralement considérées comme positives pour la monnaie sud-africaine.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePermis de construire en Afrique du Sud m/m (South Africa Building Permits m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress