L’indice de confiance des entreprises en RMB/BER traduit l’état général de l’économie en ce qui concerne les conditions de vie des entreprises en Afrique du Sud. Il peut être utile pour analyser la condition économique à court terme.

Le Bureau for Economic Research mène une enquête trimestrielle auprès d’un échantillon constant d’entreprises manufacturières et de construction, de détaillants et de grossistes, ainsi que de concessionnaires automobiles. Il s’agit d’une enquête simple et rapide comprenant un petit nombre de questions. Il est conçu pour l’analyse à court terme de la conjoncture économique. Les questions sont de nature qualitative, c’est-à-dire qu’on demande aux personnes interrogées d’évaluer les variations par rapport à la période précédente: si les estimations ont augmenté, diminué ou si elles n’ont pas changé.

L’indice de confiance des entreprises peut avoir des valeurs de 0 à 100, 0 indiquant le pessimisme et l’incertitude extrême, 50 montrant la neutralité et 100 indiquant la confiance la plus élevée. Des indications plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour le rand sud-africain.

Dernières valeurs: