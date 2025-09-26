CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice de confiance des entreprises en RMB/BER en Afrique du Sud (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Bureau de la Recherche Économique (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Secteur
Affaires
Bas N/D
40
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice de confiance des entreprises en RMB/BER traduit l’état général de l’économie en ce qui concerne les conditions de vie des entreprises en Afrique du Sud. Il peut être utile pour analyser la condition économique à court terme.

Le Bureau for Economic Research mène une enquête trimestrielle auprès d’un échantillon constant d’entreprises manufacturières et de construction, de détaillants et de grossistes, ainsi que de concessionnaires automobiles. Il s’agit d’une enquête simple et rapide comprenant un petit nombre de questions. Il est conçu pour l’analyse à court terme de la conjoncture économique. Les questions sont de nature qualitative, c’est-à-dire qu’on demande aux personnes interrogées d’évaluer les variations par rapport à la période précédente: si les estimations ont augmenté, diminué ou si elles n’ont pas changé.

L’indice de confiance des entreprises peut avoir des valeurs de 0 à 100, 0 indiquant le pessimisme et l’incertitude extrême, 50 montrant la neutralité et 100 indiquant la confiance la plus élevée. Des indications plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour le rand sud-africain.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de confiance des entreprises en RMB/BER en Afrique du Sud (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
N/D
40
2 Q 2025
40
45
1 Q 2025
45
45
4 Q 2024
45
38
3 Q 2024
38
35
2 Q 2024
35
30
1 Q 2024
30
31
4 Q 2023
31
33
3 Q 2023
33
27
2 Q 2023
27
36
1 Q 2023
36
38
4 Q 2022
38
39
3 Q 2022
39
42
2 Q 2022
42
46
1 Q 2022
46
43
4 Q 2021
43
43
3 Q 2021
43
50
2 Q 2021
50
35
1 Q 2021
35
40
4 Q 2020
40
24
3 Q 2020
24
5
2 Q 2020
5
18
1 Q 2020
18
26
4 Q 2019
26
21
3 Q 2019
21
28
2 Q 2019
28
28
1 Q 2019
28
31
4 Q 2018
31
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration